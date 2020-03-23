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Понедельник, 23.03.2020

Трэвис Скотт и Young Thug выпустили клип (Видео)

Вышел клип на совместную песню Трэвиса Скотта и Young Thug Out West. Трек вошел в сборник Jackboys, релиз которого состоялся в декабре 2019 года. Режиссерами видео выступили сам Трэвис Скотт (под псевдонимом Cactus Jack) и White Trash Tyler, снявший документальный фильм о рэпере Look Mom I Can Fly. В ролике снимались Куинси Джонс и 21 Savage.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Трек, Трэвис Скотт, Young Thug.
20:07 Сегодня Телеграф
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