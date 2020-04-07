Джастин Тимберлейк и Anderson .Paak выпустили совместный клип (Видео)

Джастин Тимберлейк и Anderson .Paak выпустили клип на песню Don't Slack - она вошла в саундтрек нового мультфильма "Тролли 2: Мировое турне". В ролике также снялась Анна Кендрик. Все трое принимают участие в озвучке героев анимации. Режиссером видео выступил Calmatic, известный по клипу Lil Nas X на хит Old Town Road".