"Кто-то не поймет этого": группа LETAY представила лирик-видео на новую песню (Видео)

Группа LETAY презентовала клип на песню "Ми вільні". Новому синглу, хоть он и был задуман более года назад, суждено было выйти именно сейчас - во время, когда все человечество особенно чувствует ограничение свободы из-за мероприятий, связанных с коронавирусом. Еще не зная, каким будет развитие текущей ситуации, проект снял в начале марта достаточно специфическое лирик-видео с помощью режиссера и клипмейкера Макса Ксенды.