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Среда, 08.04.2020

"Кто-то не поймет этого": группа LETAY представила лирик-видео на новую песню (Видео)

Группа LETAY презентовала клип на песню "Ми вільні". Новому синглу, хоть он и был задуман более года назад, суждено было выйти именно сейчас - во время, когда все человечество особенно чувствует ограничение свободы из-за мероприятий, связанных с коронавирусом. Еще не зная, каким будет развитие текущей ситуации, проект снял в начале марта достаточно специфическое лирик-видео с помощью режиссера и клипмейкера Макса Ксенды.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Клип, Песня, Группа, LETAY.
17:12 Сегодня Телеграф
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