Кто как проводит карантин: Blink-182 выпустили необычный клип (Видео)

Американская панк-рок-группа Blink-182 опубликовала музыкальный ролик на песню Happy Days из восьмого студийного альбома Nine, который вышел в сентябре 2019 года. Помимо участников коллектива, играющих на музыкальных инструментах, в клипе показаны фанаты, проводящие время дома на карантине из-за коронавируса. Режиссером видео стал Эндрю Сэндлер.