Все сам: TOLO4NYI представил оригинальную песню (Видео)

TOLO4NYI (Женя Толочный) презентовал песню "Весна", для которой впервые записал сам все музыкальные инструменты. "Песня "Весна" появилась год назад. Я впервые сделал песню полностью сам - написал текст и музыку, записал вокал и все музыкальные инструменты - гитару, бас, клавиши, барабаны", - рассказал музыкант. "Весна" - это первая песня из будущего альбома певца, для которого уже есть три готовых сингла и десяток зарисовок.