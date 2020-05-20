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Среда, 20.05.2020

Все сам: TOLO4NYI представил оригинальную песню (Видео)

TOLO4NYI (Женя Толочный) презентовал песню "Весна", для которой впервые записал сам все музыкальные инструменты. "Песня "Весна" появилась год назад. Я впервые сделал песню полностью сам - написал текст и музыку, записал вокал и все музыкальные инструменты - гитару, бас, клавиши, барабаны", - рассказал музыкант. "Весна" - это первая песня из будущего альбома певца, для которого уже есть три готовых сингла и десяток зарисовок.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Песня, Женя Толочный, TOLO4NYI.
19:27 Сегодня Телеграф
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