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Пятница, 05.06.2020

С кадрами протеста: Machine Gun Kelly выпустил клип на кавер песни Killing in the Name (Видео)

Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) выпустил кавер на сингл Killing in the Name группы Rage Against the Machine, записанный совместно с Трэвисом Баркером, который играет на барабанах. В ролике можно увидеть протесты в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста полицейскими. А также самого Machine Gun Kelly с плакатами, который принял участие в акциях против расизма.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Кавер, Machine Gun Kelly, Rage Against the Machine.
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