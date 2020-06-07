Геннадий Витер представил клип на песню "Мона Лиза" (Видео)

Украинский певец Геннадий Витер на своем канале в YouTube обнародовал клип на песню "Мона Лиза". Режиссер-постановщик – Александр Порядченко, автор песни - Дмитрий Сысоев. В ролике Витер предстал в облегающих кожаных штанах, косухе и темных очках. Видеоряд представлен в приглушенных тонах. Действие ролика происходит в большом доме, в котором находится исполнитель и девушка-брюнетка. В отдельных кадрах она в белье и чулках позирует в постели.