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Воскресенье, 07.06.2020

Геннадий Витер представил клип на песню "Мона Лиза" (Видео)

Украинский певец Геннадий Витер на своем канале в YouTube обнародовал клип на песню "Мона Лиза". Режиссер-постановщик – Александр Порядченко, автор песни - Дмитрий Сысоев. В ролике Витер предстал в облегающих кожаных штанах, косухе и темных очках. Видеоряд представлен в приглушенных тонах. Действие ролика происходит в большом доме, в котором находится исполнитель и девушка-брюнетка. В отдельных кадрах она в белье и чулках позирует в постели.
gordonua.com
Фото: instagram
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Клип, Мона Лиза, Gena VITER, Геннадий Витер.
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