Gorillaz выпустили новый трек и клип на него (Видео)

Британская группа Gorillaz презентовала клип на новую песню Friday 13th, записанную с рэпером Octavian. Это четвертый эпизод проекта Song Machine. Музыкальный ролик снял сооснователь группы Джейми Хьюлетт.