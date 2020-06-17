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Среда, 17.06.2020

The Killers презентовали новую песню (Видео)

Композиция войдет в новый альбом коллектива Imploding The Mirage, дата выхода которого не известна, но ожидается, что это будет до конца этого года. Изначально Imploding the Mirage должен был выйти 29 мая, но музыканты перенесли релиз, чтобы доработать пластинку.  Это уже третий сингл будущего ЕР.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, The Killers, Песня.
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