Подводящая некую черту: Quest Pistols представили трогательный клип (Видео)

В видео отражено осознание этого тернистого пути участниками группы, каждый из которых не просто работал, а вложил душу в достижения коллектива. "Тесно" - это отчаянная, печальная, но вместе с тем духоподъемная работа, словно подводящая некую черту: чтобы там ни было дальше, каждый останется благодарен за все, что было.