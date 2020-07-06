Гимн для хорошего настроения: яркий летний сингл от Идриса Эльбы и The Knocks (Видео)

Сингл наполнен яркими фортепианными аккордами и заразительным ритмом хауса.Как написал Идрис Эльба в своем Twitter, все доходы от трека будут перечислены Black Cultural Archives - центру наследия, который занимается сбором и сохранением истории африканских народов в Британии.