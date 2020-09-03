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Четверг, 03.09.2020

Монатик выпустил мюзикл "Ритм" с участием 13 украинских артистов (Видео)

Популярный певец Монатик презентовал 40-минутный мюзикл "Ритм". В мюзикле приняли участие многие украинские музыканты: MONATIK, Вера Брежнева, группа "Время и Стекло", THE HARDKISS, Alyona Alyona, KADNAY, TAYANNA, Michelle Andrade, Lida Lee, DANTES. В нем также танцевали Влад Яма, звезда "Танцев со звездами" Женя Кот и Гарик Корогодский.
Фото: instagram
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Мюзикл, Ритм, Монатик.
22:11 Сегодня Телеграф
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