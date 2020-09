Hurts - All I Have To Give: группа презентовала клип на новую песню (Видео)

Композиция вошла в будущий альбом Faith, релиз которого состоялся 4 сентября. Всего в трек-листе пластинки 11 треков. Действие ролика происходит в общественном туалете. Главным героем клипа стал вокалист Тео Хатчкрафт, а инструменталист и аранжировщик Адам Андерсон остался за кадром.