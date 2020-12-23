Грязный маленький вирус: Игги Поп посвятил песню COVID-19

Легендарный американский рок-исполнитель Игги Поп, который ранее написал песню в память музыканта Лу Рида, представил свой новый сингл под названием Dirty Little Virus, посвященный коронавирусу.

На обложке трека помещены имя и название новой песни, а также маска с половиной лица 73-летнего Игги Попа.

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Припев песни начинается словами "Грязный маленький вирус спит внутри нас".

На днях избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в прямом эфире сделал прививку от COVID-19.

Добавим, что на коронавирус уже заразились более 1% населения планеты. Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал вероятные сроки окончания пандемии в мире.