"Всем украинцам": Потап презентовал официальный саундтрек к фильму "Скажене весілля 3"

Украинский музыкант Алексей Потапенко, известный как Потап, представил официальный саундтрек к предстоящему продолжению комедийного фильма "Скажене весілля".

"А это подарок Всем свадьбам и Украинцам, которые любят Кино! Безумно Кайфовый Саундтрек "Скаженого Весілля 3! ", - написал Потап у себя на странице в Инстаграме. "Все в Кино!!! Я как автор сделал за эти три года все для вашего хорошего настроения на Свадьбах".

В записи саундтрека приняли участие актеры, сыгравшие в фильме - это сам Потап, Алексей Завгородний (Позитив), Олег Винник, Надежда Мейхер, Алексей Горбунов.

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Напомним, что премьера фильма в Украине запланирована на 25 февраля 2021 года.

По сюжету третьей части к свадьбе готовится младший сын семьи Середюков - Захар. Его избранницей стала девушка Рада - дочь цыганского барона. Как обычно, торжественное мероприятие не пройдет без приключений.

Ранее был представлен официальный постер к комедии "Скажене весілля 3", а также первый трейлер.