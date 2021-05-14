Украине в ТОПе: первая репетиция Go-A стала одной из самых просматриваемых на YouTube (видео)

Во вторник, 18 мая, состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021", в котором выступит представитель от Украины, электрофолк-группа Go-A с песней "Шум".

Первая репетиция украинских музыкантов прошла в воскресенье, 9 мая, после которых группа заняла первое место в рейтинге лучших номеров среди девяти участников, которые выступали в тот же день.

По состоянию на 14 мая на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest видео репетиций Go-A набрало 680 тысяч просмотров со всего мира.

Самые популярные первые репетиции участников по просмотрам на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest:

1. Hurricane - 903 K

2. Manizha - 867 K

3. Elena Tsagrinou - 730 K

4. Go-A - 680 K

5. Albina - 661 K

6. Destiny - 645 K

7. Stefania - 587 K

8. RAFAŁ - 440 K

9. The ROOP - 355 K

Напомним, что вторая репетиция группы Go-A, которая состоялась 12 мая, прошла без участия солистки Екатерины Павленко. В тот день певица плохо себя чувствовала. Тест на коронавирус у нее оказался негативным.