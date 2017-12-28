Приколы из Канад заставят вас смеяться.
Подборка забавных снимков о необычной жизни в Канаде, которая вас очень развеселит и заставит забыть о грусти.
Подборка забавных снимков о необычной жизни в Канаде, которая вас очень развеселит и заставит забыть о грусти.
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