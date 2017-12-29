Безумные открытки от гениев фотошопа сделают ваш день.

Безумные открытки от гениев фотошопа сделают ваш день. Праздничные открытки, подписанные собственноручно, до сих пор остаются хорошей традицией во многих странах. Но прошли те времена, когда было только несколько вариантов дизайна рождественской карточки. Теперь фантазии есть где разгуляться, слава фотошопу и разнообразным приложениям. Развлекательный сайт Bored Panda сделал подборку самых смешных и безумных открыток, которыми люди хвастаются в сети. После просмотра вы позавидуете их фантазии и невероятному креативу!