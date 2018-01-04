Юмористические снимки о праздновании Нового Года.
Как говорится, Новый Год уже закончился, а фотографии остались. Судя по снимкам, праздник состоялся! В сегодняшней юмористической подборке уморительные фотографии, как наш народ проводил праздники.
Как говорится, Новый Год уже закончился, а фотографии остались. Судя по снимкам, праздник состоялся! В сегодняшней юмористической подборке уморительные фотографии, как наш народ проводил праздники.
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