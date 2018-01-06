https://telegraf.com.ua/files/2018/01/1515213830_34-150x90.jpg Курьезы https://telegraf.com.ua/kurezy/3837305-nevozmozhno-sderzhat-smeh-yarkie-kadryi-na-kotoryie-sleduet-glyanut-dvazhdyi.html
Невозможно сдержать смех: яркие кадры, на которые следует глянуть дважды
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Очередная порция прикольных фотоснимков, на которые нужно посмотреть дважды, поддержит ваше отличное настроение!
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