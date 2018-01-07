Забавные приколы, которые поднимут вам настроение.
Когда за дело берутся непрофессионалы, ожидать можно чего угодно. Всем людям свойственно ошибаться, однако складывается такое впечатление, что строители ошибаются чаще всех остальных.
Когда за дело берутся непрофессионалы, ожидать можно чего угодно. Всем людям свойственно ошибаться, однако складывается такое впечатление, что строители ошибаются чаще всех остальных.
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