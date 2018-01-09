Каких людей только не встретишь в реальной жизни.
Мир буквально кишит чудаковатыми людьми, которые окружают нас в повседневной жизни.
Мир буквально кишит чудаковатыми людьми, которые окружают нас в повседневной жизни.
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