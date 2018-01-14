Свадьба — это всегда весёлое торжество, потому что шампанское льётся рекой, и гости с женихом и невестой празднуют эту дату так, чтобы запомнилось на всю жизнь. И многим это удаётся — особенно, если этот момент веселья запечатлён на фотокамеру! Так уж сошлись звезды во вселенной, что именно на свадьбе всегда что-нибудь, где-нибудь идет вовсе не так, как было задумано изначально. Этим невероятным казусам и посвящен новый, традиционный юмористический обзор. Приятного просмотра и хорошего настроения.