Дети — самые несчастные гости свадеб.

Единственные участники торжества, которым позволено не скрывать своих эмоций, — маленькие дети. На этих фотографиях можно увидеть, как уставшие гости вели бы себя на свадьбе, если бы им за это ничего не было.