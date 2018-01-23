Ежедневная подборка смешных демотиваторов на самые разные темы.
Как проходит ваш день? Если с настроением пока не очень, то мы можем исправить это прямо сейчас!
Как проходит ваш день? Если с настроением пока не очень, то мы можем исправить это прямо сейчас!
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