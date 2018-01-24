Неприятности случаются, и всегда, как правило, неожиданно.
Неподготовленный к такому быстрому развитию жизненного сюжета человек остается один на один с безысходностью, и смешно бывает всем, кроме него…
Неподготовленный к такому быстрому развитию жизненного сюжета человек остается один на один с безысходностью, и смешно бывает всем, кроме него…
|
Полы, от которых кружится голова (Фото)
Нереальный заряд позитива: вечерние анекдоты 23 января
Убойные демотиваторы, которые прогонят тоску прочь
Названы продукты, которые повышают давление
Самые смешные фотожабы, сделанные во время фотошоп-баттлов
Смех до слез: автомобильные приколы, которые рассмешат
Между двух миров: на этих снимках видно, что ждет вас за ширмой водной глади (Фото)
Верные признаки того, что вам катастрофически не хватает воды
Смех да и только: если вам что-то показалось, не стоит спешить с выводами
День рождения Эдуарда Мане: подборка знаменитых картин художника (Фото)
Веселые снимки животных, которые скажут вам, что их хозяин не в себе
Самые красивые мужчины мира (Фото)
Лемур лори - самое милое животное, занесенное в Красную книгу (Фото)
Что подарить ребенку на три года: полезные советы для мам
Курьезные доказательства того, что мгновенная карма — это не выдумка
В США умерла культовая модель Наоми Паркер
Диетологи рассказали, как быстро похудеть без вреда для желудка
Вот так выглядит дом самой чистоплотной женщины в США (Фото)
Как одевают королевских детей: очаровательный стиль принцессы Шарлотты (Фото)
Ученые зафиксировали процесс превращения муравья в "зомби"
Смех до слез: такому в кулинарной школе не учат
Маникюр 2018: нежные идеи дизайна, которые сражают наповал (Фото)
Смех до упаду: прикольные демотиваторы для отличного настроения
Искусство с изюминкой: артисты оригинального жанра (Фото)
Внутри крошечных и красивых домов будущего, в которых мы с вами еще поживем (Фото)