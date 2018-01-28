Родители рассказывают о причинах рыданий своих малышей.

Почему он плачет? Этим вопросом в отчаянии задаются миллионы родителей. Иногда, если очень повезет, они находят на него ответ. И ответ этот, как правило, кажется им абсолютно поразительным!