Родители рассказывают о причинах рыданий своих малышей.
Почему он плачет? Этим вопросом в отчаянии задаются миллионы родителей. Иногда, если очень повезет, они находят на него ответ. И ответ этот, как правило, кажется им абсолютно поразительным!
Почему он плачет? Этим вопросом в отчаянии задаются миллионы родителей. Иногда, если очень повезет, они находят на него ответ. И ответ этот, как правило, кажется им абсолютно поразительным!
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