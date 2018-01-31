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Высокий рост — это здорово! Рослого человека всегда заметно и никакая толпа этому не помешает, да и любую вещь достать удобно Но и проблем они имеют не меньше! Убедитесь сами.
Высокий рост — это здорово! Рослого человека всегда заметно и никакая толпа этому не помешает, да и любую вещь достать удобно Но и проблем они имеют не меньше! Убедитесь сами.
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