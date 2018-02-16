Веселая подборка неудачных селфи для вашего настроения!
Селфи сделать просто — чик, и готово. А вот сделать селфи, которые вызывает искренне веселье у людей — та еще задача. У этих людей все получилось.
Селфи сделать просто — чик, и готово. А вот сделать селфи, которые вызывает искренне веселье у людей — та еще задача. У этих людей все получилось.
|
Фотографии уличной моды Ирана, разрушающие стереотипы об этой стране (Фото)
Названы продукты, которые помогут избавиться от бессонницы
Курьезные фото японцев, которые переборщили с саке
Пестрые шаровары или красный плащ: традиционные костюмы цыганок в разных странах (Фото)
Кендалл Дженнер стала лицом корейского Vogue
Художник рисует любовь и близость так хорошо, что ты почти чувствуешь их (Фото)
Смех до слез: убойные модники поражающие своим внешним видом
Ожидание и реальность: как люди представляли будущее 100 лет назад (Фото)
7 проблем с лишним весом, не связанных с фастфудом и ленью
Киноплакаты к фильмам о Гарри Поттере, которые обеспечат вам ночные кошмары
Смешные случаи, когда люди пытались сделать панорамное фото, а открыли врата ада
Окно в женскую спальню: экскурсия в потайной мир, куда вход воспрещен (Фото)
Медики: Чтобы похудеть после родов, надо больше спать
От Римской империи до КНДР: разница в пище самых богатых и бедных людей (Фото)
Красота Чернобыля в инфракрасном цвете (Фото)
Случайно испортили: смешные снимки, которые вы должны увидеть
Смешные и нелепые снимки банкоматов, веселящие своей абсурдностью до слез
Смех до слез: уморительные анимации с животными
Ученые назвали продукты, которые могут спровоцировать рак
Мармелад при похудении: польза или вред
Будни в небе: чем заняты стюардессы, когда их не видят пассажиры (Фото)
Скульптор-самоучка создает невероятно реалистичные скульптуры (Фото)
Голливудские знаменитости со своими дублерами (Фото)
Ученые определили новое полезное свойство йогурта
115-килограммовая женщина похудела в половину своего веса за 15 месяцев (Фото)