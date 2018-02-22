Предлагаем вашему вниманию самые смешные кадры из уличной моды.

Не часто в городе встретишь гуру моды, но иногда попадаются на пути настоящие "модники" и "модницы". Мы предлагаем вашему вниманию самые смешные кадры из уличной моды.