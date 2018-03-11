Веселая жизнь хозяев, которые завели себе котиков.
Иллюстратор Вернесса Химмлер из Гамбурга создаёт невероятно милые и правдивые комиксы о том, как живётся человеку, который всё же рискнул завести кота и даже иногда умудряется с ним уживаться.
Иллюстратор Вернесса Химмлер из Гамбурга создаёт невероятно милые и правдивые комиксы о том, как живётся человеку, который всё же рискнул завести кота и даже иногда умудряется с ним уживаться.
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