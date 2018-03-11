Дети пошли в школу на радость родителям.
Родители стали публиковать снимки, на которых их грустные дети идут в школу, а они наоборот радостно провожают их туда. Получилась очень забавная серия снимков, которую поймут все у кого дети идут на учебу.
Родители стали публиковать снимки, на которых их грустные дети идут в школу, а они наоборот радостно провожают их туда. Получилась очень забавная серия снимков, которую поймут все у кого дети идут на учебу.
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