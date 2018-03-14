Заряд позитива для хорошего настроения. Подборка смешных и нелепых вывесок и объявлений, собранных на просторах интернета.
Заряд позитива для хорошего настроения. Подборка смешных и нелепых вывесок и объявлений, собранных на просторах интернета.
Заряд позитива для хорошего настроения. Подборка смешных и нелепых вывесок и объявлений, собранных на просторах интернета.
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