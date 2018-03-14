Приколы строительных неудач, которые вас очень рассмешат.
Когда за дело берутся непрофессионалы, ожидать можно чего угодно. Всем людям свойственно ошибаться, однако складывается такое впечатление, что строители ошибаются чаще всех остальных.
Когда за дело берутся непрофессионалы, ожидать можно чего угодно. Всем людям свойственно ошибаться, однако складывается такое впечатление, что строители ошибаются чаще всех остальных.
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