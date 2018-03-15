Глядя на эти изваяния, невольно задумываешься о том, что именно хотел сказать таким творение автор.
Глядя на эти изваяния, невольно задумываешься о том, что именно хотел сказать таким творение автор.
Глядя на эти изваяния, невольно задумываешься о том, что именно хотел сказать таким творение автор.
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