Забавные собаки начали себя вести как хозяева.
Эти смешные собаки решили стать похожими на своих владельцев. Вышло очень забавно и смешно.
Эти смешные собаки решили стать похожими на своих владельцев. Вышло очень забавно и смешно.
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