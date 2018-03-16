Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас.
Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни. С одной стороны над ними плакать хочеться, а с другой, хочеться смеяться.
Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни. С одной стороны над ними плакать хочеться, а с другой, хочеться смеяться.
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