Очаровательные квокки, с которыми все хотят сделать селфи.
Известный своей харизматичной усмешкой и дружелюбием, этот забавный зверёк является идеальной звездой селфи, о чём свидетельствует популярность хэштега #quokkaselfie.
Известный своей харизматичной усмешкой и дружелюбием, этот забавный зверёк является идеальной звездой селфи, о чём свидетельствует популярность хэштега #quokkaselfie.
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