Безумное бесстрашие мужчин, которое вас очень позабавит.

Мужчины по своей природе более бесстрашны, чем женщины, но порой это бесстрашие граничит с безумием. Примеры бесстрашия, которое в данных случаях нельзя ничем оправдать.