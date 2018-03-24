Позитивные собаки, которые ведут себя как люди.
Эти смешные собаки решили стать похожими на своих владельцев. За этим так смешно любоваться, что даже грустный будет улыбаться.
Эти смешные собаки решили стать похожими на своих владельцев. За этим так смешно любоваться, что даже грустный будет улыбаться.
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