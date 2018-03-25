Прикольная подборка забавных совпадений.
Внимательные пользователи Интернета обнаружили прикольные и забавные сходства и совпадения, которые случаются в нашей жизни. Ну или просто сбой в матрице.
Внимательные пользователи Интернета обнаружили прикольные и забавные сходства и совпадения, которые случаются в нашей жизни. Ну или просто сбой в матрице.
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