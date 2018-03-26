Эти вещи действительно лучше оставить в прошлом! Взгляните на эти ретро-снимки диско-эпохи, чтобы убедиться в этом.

Эти вещи действительно лучше оставить в прошлом! Взгляните на эти ретро-снимки диско-эпохи, чтобы убедиться в этом.