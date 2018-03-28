Наши животные тоже любят селфи.
В интернете стали появляться убойные собачьи селфи. Наши четвероногие друзья тоже любят селфиться, только они, видимо, стараются делать это тогда, когда хозяева не видят.
В интернете стали появляться убойные собачьи селфи. Наши четвероногие друзья тоже любят селфиться, только они, видимо, стараются делать это тогда, когда хозяева не видят.
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