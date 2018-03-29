Убойная подборка, которая поднимет вам настроение.
Конечно, парни должны уступать место более хрупким и нежным девушкам, но вот в жизни часто такого не происходит. И мы поняли почему! Сейчас и вам все объясним. Хотя тут итак все понятно по фото.
Конечно, парни должны уступать место более хрупким и нежным девушкам, но вот в жизни часто такого не происходит. И мы поняли почему! Сейчас и вам все объясним. Хотя тут итак все понятно по фото.
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