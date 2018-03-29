Курьезный ролик с участием сотрудницы ресторана набирает просмотры (Видео)

В американском городе Мизула, штат Монтана, сотрудница ресторана плюнула в еду на глазах у изумлённых посетителей. Эта история случилась в филиале популярной сети ресторанов "Pita Pit". Сотрудница кафе разругалась с одной из посетительниц, после чего плюнула в приготовленную питу, бросив еду через прилавок.