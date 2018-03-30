Смешная мода, которую не дано всем понять.
Дизайнерам и модельерам тяжело удивить искушенную публику, повидавшую многое и уставшую от эпатажа. Тем не менее мужиков наряжают в такой шмот, что даже гуру моды становится не по себе.
Дизайнерам и модельерам тяжело удивить искушенную публику, повидавшую многое и уставшую от эпатажа. Тем не менее мужиков наряжают в такой шмот, что даже гуру моды становится не по себе.
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