От домашних животных можно ожидать чего угодно.
Братья наши меньшие умеют развеселить и утешить. А иногда ведут они себя непредсказуемо, чем приводят своих хозяев в недоумение.
Братья наши меньшие умеют развеселить и утешить. А иногда ведут они себя непредсказуемо, чем приводят своих хозяев в недоумение.
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