Забавная подборка строительных неудач.
Когда за дело берутся неквалифицированные рабочие, результат может получится совсем не таким, на который рассчитывает заказчик.
Когда за дело берутся неквалифицированные рабочие, результат может получится совсем не таким, на который рассчитывает заказчик.
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