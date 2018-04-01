Смешные люди, которые вывели лень на новый уровень.
У ленивых героев этой подборки смекалка работает так, как надо, а потому в их голову регулярно приходят различные идеи, помогающие облегчить им жизнь.
У ленивых героев этой подборки смекалка работает так, как надо, а потому в их голову регулярно приходят различные идеи, помогающие облегчить им жизнь.
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