Забавные жующие кролики.
Кроликов невозможно не любить, потому что они забавны и милы. А когда они набивают свой рот едой — от их очарования невозможно оторваться.
Кроликов невозможно не любить, потому что они забавны и милы. А когда они набивают свой рот едой — от их очарования невозможно оторваться.
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